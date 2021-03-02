شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب وإدارى الزمالك يصلان تونس تجهيزًا لاستقبال البعثة قبل مواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تونس، برفقة حمادة الدالي إداري الفريق؛ وذلك لمتابعة أحوال الفندق الذي ستقيم فيه بعثة الفريق بتونس، والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وحرص طبيب الزمالك والإدارى على ترتيب كافة الأوضاع لبعثة الفريق فى تونس قبل وصولها، حيث من المقرر أن يغادر الزمالك مطار القاهرة على متن طائرة خاصة فى السادسة مساء غدًا الأربعاء، على أن يخوض الفريق تدريباته الجماعية صباح غدًا بشكل طبيعى قبل السفر.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في اللقاء الذي يقام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر طبيب الزمالك السفر إلى تونس مبكرا؛ لمتابعة أحوال الفندق الذي ستقيم فيه البعثة، والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويرغب أسامة في عدم ترك أي مجال للصدفة في الرحلة؛ لتفادي إصابة أي لاعب بفيروس كورونا.

الزمالك كان تعادل سلبيا مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ثم تعادل بنفس النتيجة مع تونجيت السنغالى خارج ملعبه، ليتواجد الأبيض بالمركز الثالث بالمجموعة الرابعة خلف الترجي التونسي المتصدر برصيد 4 نقاط ومن خلفه مولودية الجزائر المتواجد بالمركز الثاني برصيد نقطتين، ويتفوق على نادي الزمالك بفارق الأهداف بينما يتذيل بطل السنغال المجموعة برصيد نقطة وحيدة.