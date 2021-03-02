شكرا لقرائتكم خبر عن دييجو رولان ورمضان صبحى يقودان هجوم بيراميدز أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، تشكيل فريقه لخوض مباراته أمام المصرى البورسعيدى، فى اللقاء المحدد له فى السابعة مساء اليوم، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد فتحي خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق خط الهجوم: دييجو رولان ويتواجد على مقاعد البدلاء: جون أنطوي - أحمد الشناوي - طارق طه - محمود وادي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمد الجباس - إبراهيم عادل - محمود صابر. مواجهة بيراميدز المصرى لن تخلوا من الإثارة والمتعة الكروية يدخلها الفريق البورسعيدى بعد التعادل مع سيراميكا بهدفين لكل فريق باللقاء المؤجل من الأسبوع التاسع للمسابقة فيما تعادل بيراميدز مع الجونة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر لقاء وحيد ، وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 8 أهداف، في المقابل يحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكهم 13 هدف.