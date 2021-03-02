شكرا لقرائتكم خبر عن النادى الأهلى يستعرض تصديات محمد الشناوى أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، على استعراض تصديات النجم محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول، أمام نادى طلائع الجيش، في المباراة التي فاز فيها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف ضمن مبارايات الأسبوع الـ 14 للدوري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية للأحمر، عبر موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه حارس مرمي الفريق وهو يتصدي للكثير من الكرات الصعبة التي انقذت الفريق من التعادل، وكتبت "تصدي، قيادة، حارس عملاق، اليكم تصديات حارسنا محمد الشناوي من مباراة طلائع الجيش".

وعلى جانب آخر، أعلن الجهاز الطبي للأهلي جاهزية محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لمباراة فيتا كلوب الكونغولي في بطولة أفريقيا ، وطمأن الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق جماهير الأهلي عن حالة محمد الشناوي الذي تعرض للإصابة بكدمة في مباراة طلائع الجيش الأخيرة بالدوري وهي الإصابة التى أبعدت الحارس الدولي عن مران الفريق أول أمس.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة أن محمد الشناوي لا يعاني من أية إصابات وتعرض فقط لكدمة بسيطة في مباراة طللائع الجيش أول أمس ، الأحد، في الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز والتى فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف.



الشناوي



تصدي الشناوى

وقال طبيب الاهلي أن حارس الفريق لا يعاني من إصابات أوتوابع لهذه الكدمة لكنه فقط إشتكى من آلام بسيطة بعد المباراة لذا فضّل الجهاز الفني إراحته من مران الفريق أول أمس خاصة وأنه يعاني من الإجهاد نتيجة المشاركة في المباريات الأخيرة دون الحصول على راحة كافية.

وشدد طبيب الأهلي على أن الشناوي سيُشارك في مران الفريق اليوم ،الأربعاء، وسيكون جاهزاً للمشاركة في مباراة فيتا كلوب السبت المقبل في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.