باتشيكو يجدد الثقة فى لاعبى الزمالك: قادرون على حصد الألقاب المحلية والقارية

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القاهرة - سامية سيد - أجتمع البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك مع لاعبي الفريق الأبيض قبل انطلاق المران الجماعي اليوم للحديث عن مباراة وادي دجلة التي أقيمت مساء أمس ضمن الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي.

باتشيكو تحدث مع لاعبي الزمالك خلال الاجتماع على السلبيات التي وقع فيها اللاعبون في مباراة وادي دجلة خاصة ظاهرة إهدار الفرص السهلة والتي تسببت في عدم تسجيل أهداف خلال المباريات الثلاث الأخيرة التي خاضها الزمالك.

وشدد باتشيكو خلال حديثه مع لاعبي الزمالك على ضرورة غلق صفحة مباراة وادى دجلة وكذلك مسابقة الدوري الممتاز، والتركيز في مباراة الترجي التونسي المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي.

وأكد باتشيكو خلال حديثه مع لاعبي الزمالك على أهمية مباراة الترجي وضرورة اللعب على الفوز وحصد النقاط الثلاثة، لتعويض التعادل مع مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي في الجولتين الأولى والثانية، والانفراد بصدارة المجموعة.

وشدد باتشيكو على ثقته الكاملة في كافة لاعبي الزمالك، المتواجدين حاليا، وأنهم قادرين على حصد كافة الألقاب سواء على الصعيد المحلي في بطولتى الدوري والكأس أو على الصعيد الأفريقي بحصد دوري أبطال أفريقيا والتأهل لكأس العالم للأندية القادمة.

وخسر فريق الزمالك النقطة رقم 9 فى مشواره بالدورى الممتاز، بعد التعادل المفاجئ أمام وادى دجلة بدون أهداف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الاثنين، بإستاد السلام، ضمن الجولة الرابعة عشر للمسابقة، ليكتفى بحصد نقطة واحدة فقط فى لقاء الفرص الضائعة وتألق محمد عبد المنصف حارس دجلة، ويرفع رصيده عند النقطة 30 فى صدارة الترتيب انتظارا لخوض النادى الأهلى مبارياته المؤجلة حيث لعب الزمالك 13 مباراة بينما لعب الأهلى 10 مباريات فقط حتى الآن.