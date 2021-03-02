شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى وجريندو فى هجوم المصرى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المصرى البورسعيدى، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز فى اللقاء المحدد له فى السابعة مساء اليوم، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المصرى كالتالى..

أحمد مسعود فى حراسة المرمى

فى الدفاع.. عمر كمال - إسلام صلاح - فريد شوقى - سعيدو

فى الوسط.. أحمد شديد - علاء عطا - محمد عنتر - أموتو أوجستين

فى الهجوم.. محمد جريندو - عمرو موسى

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من.. أحمد دعدور - أحمد جمعة - حسن على - حجاج عويس - أحمد رفعت - إيزى ايميكا - مصطفى سلطان - كزادى كيسونجو - محمد نعمان صالح.

وطالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات للحفاظ على موقعهم بالمربع الذهبى للمسابقة لاسيما أمام منافس قوى مثل بيراميدز يملك كتيبة كبيرة من النجوم، وتاريخ مواجهات الفريقين يصب فى مصلحة المصرى.