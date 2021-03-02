"اتصال من الوزير وإيقاف الأستاذ وبيان من الزمالك".. تطورات أزمة بنشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

استنكرت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، الواقعة ـ التي وصفتها بـ "المؤسفة ـ بكلية الحقوق بجامعة سوهاج التي ترى أنها حملت إساءة للمحترف المغربي في صفوف فريقها، أشرف بنشرقي.

وذكرت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، عبر بيان صادر عنها اليوم (الثلاثاء):"الدكتور أحمد عبد الموجود أستاذ القانون الدولي عمد إلى استفزاز جماهير الزمالك بوضع سؤال بامتحان الفرقة الرابعة يسيء للاعب المغربي أشرف بن شرقي في واحدة من أبشع صور التعصب البغيض حيث نسج قصة خيالية بإصابة اللاعب بفيروس كورونا ووفاته وادعاء أمور بعيدة كل البعد عن الحقيقة".

وأوضحت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تحفظ حقوق النادي وجماهيره ومنتسبيه، ومن بينها تقديم بلاغ للنائب العام وكذلك مخاطبة وزير التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات وجامعة سوهاج؛ لاتخاذ ما يلزم نحو مساءلة المسئول عن هذه الواقعة مما يكفل عدم تكرارها مستقبلاً:"لاسيما أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتنقية الساحة الرياضية من التعصب من خلال إطلاق العديد من المبادرات في هذا الشأن".

وأتمت إدارة نادي الزمالك بيانها بإبداء استياءها التام مما حدث، مطالبة اللجنة باعتذار رسمي من الجامعة للاعب والنادي والتنديد بما حدث، وكذلك التحقيق مع كافة الجهات المسئولة عما حدث.

ومن جانبه، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبدالغفار، بإحالة أستاذ القانون بجامعة أسيوط المنتدب لجامعة سوهاج لتدريس مقرر "القانون الدولي الخاص" للتحقيق العاجل، وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق وإفادته بنتائج التحقيق في أسرع وقت ممكن، بسب إدخال اسم أحد اللاعبين المحترفين بأحد الأندية المصرية والتطرق لحياته الشخصية في سؤال بامتحان مادة القانون الدولي الخاص، الذى أداه الطلاب الفرقة الرابعة اليوم خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021 بجامعة سوهاج.

وأجرى الوزير، بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة التعليم العالي اليوم، اتصالًا هاتفيًّا باللاعب الذي ورد اسمه بالامتحان؛ إذ أعرب له عن استياء الوزارة لهذا التصرف الفردي الخاطيء، الذي لا يعكس جموع المجتمع الأكاديمي والجامعي، مؤكدًا تقدير الوزارة واحترامها الكامل لكافة الأندية المصرية الرياضية وجماهيرها العظيمة، واعتزازها بكافة اللاعبين المحترفين في بلدهم الثاني مصر.

وأورد المركز الإعلامي لجامعة سوهاج، بياناً صحافياً اليوم شدد خلالها على احترام الجامعة لنادي الزمالك ولاعبيه وجمهوره ـ الذي وصفه البيان بـ"العظيم" ـ، مثله كسائر الاندية وجماهيرها.

ونوه المركز الإعلامي لجامعة سوهاج، إدراكهم ما أُثير حول هذا السؤال الذي تناول الحياة الخاصة لأشرف بنشرفي، :"كان يجب أن يكون أستاذ المادة أشد حرصًا من ذلك، لكنها تؤكد هنا ان أسئلة الامتحان هي مسئولية واضعه، لذا قررت الجامعة إيقاف ندب أستاذ المادة مع مخاطبة رئيس جامعة أسيوط للتحقيق في الأمر".