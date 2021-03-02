تقارير: الأهلي يصارع صنداونز على ضم نجم سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن الأهلي دخل في صراع مع ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي على ضم الموزمبيقي لويس ميكيسوني نجم سيمبا التنزاني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

لويس ميكيسوني البالغ من العمر 25 عاما قاد سيمبا لإسقاط الأهلي بعد تسجيل هدف الفوز بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا الأسبوع الماضي في دار السلام.

ووفقا لصحيفة "إيه بولا" البرتغالية، فإن الهدف الرائع الذي سجله ميكيسوني في شباك الأهلي ساهم في تسريع كل شيء، ليجذب أنظار عملاقي كرة القدم الإفريقية، وهما صنداونز والأهلي.

وأضافت الصحيفة أنه من المفارقات أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، الذي كان مدربا لصنداونز وقتها، هو مَن تسبب في طرد لويس ميكيسوني من صفوف بطل جنوب إفريقيا، عندما استهل اللاعب مسيرته مع كرة القدم في هذا البلد.

وأشارت إلى أن موسيماني أعلن استسلامه أمام تألق ميكيسوني، ولا ينوي المدرب ارتكاب نفس خطأ الماضي مع لاعبه السابق، وطلب بالفعل من إدارة الأهلي التعاقد معه للموسم المقبل.

ولفتت إلى أن صنداونز تحرك أيضا في سباق ضم اللاعب ولا يريد أن يفشل في إمكانية ضم ميكيسوني، حيث يرى النادي أن اللاعب يعد أحد الأوراق الرابحة للحفاظ على هيمنته في كرة القدم الجنوب إفريقية.

وأتمت الصحيفة قائلة أن سيمبا يرى ميكيسون بمثابة جوهرة للنادي، مشيرة إلى أن الإدارة حددت مبلغ مليون يورو للتفريط في خدمات اللاعب، في صفقة ستكون استثنائية في تاريخ كرة القدم التنزانية.

يُذكر أن لويس ميكيسوني فاز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعد تألقه في مواجهة الأهلي حامل لقب البطولة القارية.