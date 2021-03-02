طبيب الأهلي: الشناوي وهاني مستعدان للمشاركة أمام فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف أحمد أبو عبلة طبيب فريق كرة القدم بالنادي الأهلي عن جاهزية الثنائي محمد الشناوي ومحمد هاني لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة 3 من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وفي تصريحات للصحفيين قال طبيب الأهلي :"الشناوي عانى من كدمة في منطقة فوق الركبة خلال الأيام القليلة الماضية، لكنه يتعافى بشكل واضح".

ويستعد الأهلي لملاقاة فيتا كلوب في مصر يوم 6 مارس الجاري، قبل ان يواجه الفريق نفسه بعد 10 أيام في الكونغو.

واضاف طبيب الاهلي :"محمد هاني تعرض لكدمة في الرقبة، لكنه سيعود للتدريبات الجماعية مع محمد الشناوي مساء الأربعاء، وسيشاركان امام فيتا كلوب".

وأنهى طبيب الأهلي :"ناصر ماهر عاد للتدريبات لكنه ممنوع من الدخول في أي نوع من الالتحامات مع اللاعبين حتى الآن، حتى يتعافى بشكل مثالي".