لحظة بلحظة.. المصري 0 - 0 بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة المصري البورسعيدي ونظيره بيراميدز عند السابعة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دوري we.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الأول فور بدايته:

مرت 15 دقيقة أولى وسيط سيطرة نسبية من قبل لاعبي المصري؛ حيث شهدت الدقيقة 13 أخطر الكرات برأسية من لاعبي المصري في قائم بيراميدز.

وصلنا للدقيقة 30 ومازال التعادل السلبي مستمرًا وسط سيطرة متبادلة.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الثاني فور بدايته: