"ما تفضحناش فرج عامر إيده تقيلة".. رئيس سموحة يكشف ما دار بين حكمي الفيديو والساحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، ما دار بين حكمي الفيديو والساحة خلال مباراة الفريق السكندري والجونة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح فريق سموحة في فرض نتيجة التعادل على مضيفه الجونة بهدفين لمثلهما خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتب عامر: "الفار نادى على الحكم وقاله ارحمنا في ضربة جزاء.. ما تفضحناش فرج عامر إيده تقيلة (الكلام ده حصل بالحرف الواحد) واتحسبت ضربة الجزاء وتعادل سموحة".

وأضاف: "هذا التعادل العاشر للفريق.. 6 من التحكيم و4 من اللعب".

جدير بالذكر أن الجونة رفع رصيده إلى النقطة 21 تقاسم بها المركز السادس مع سيراميكا كليوباترا، بينما رفع سموحة رصيده إلى النقطة 19 تساوى بها مع بيراميدز في المركز الثامن.