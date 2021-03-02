مصدر يكشف لمصراوي.. كواليس اختيار قائد بيراميدز في غياب السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

تسبب غياب عبد الله السعيد قائد نادي بيراميدز عن فريقه خلال المباريات المقبلة في لغط حول أحقية من يحمل شارة قيادة الفريق بداية من مواجهة اليوم الثلاثاء، ضد المصري بدوري We المصري.

وأكد مصدر داخل نادي بيراميدز -تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إدارة الكرة في النادي ترغب في منح الشارة للحارس شريف إكرامي الذي انتقل إلى الفريق مطلع الموسم الجاري.

المصدر أشار إلى أن رغبة إدارة الكرة تسببت في حالة من الاعتراض لدى اللاعبين القدامى في الفريق والذين يمتلكون أحقية ارتداء الشارة في حالة غياب السعيد عن المباريات.

ويمتلك الرباعي عبد الله السعيد، عمر جابر، علي جبر ونبيل عماد "دونجا" أحقية ارتداء شارة قيادة بيراميدز على الترتيب، كونهم الأقدم بين عناصر الفريق الحالية.

وأضاف المصدر: "رغبة القدامى في حمل الشارة عند غياب السعيد قابله اقتراح بعمل انتخابات بين اللاعبين لاختيار من يحق له ارتداء الشارة في المباريات التي سيغيب السعيد عنها".

ونوه المصدر إلى أن شريف إكرامي يعد هو الأقرب لارتداء الشارة في مواجهة المصري وفقًا لرؤية إدارة الكرة، ولحين إجراء اللاعبين للانتخابات التي تم الاتفاق عليها في الأيام المقبلة.

الجدير بالذكر أن عبد الله السعيد يغيب عن مواجهات بيراميدز في الفترة الحالية بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، ليبدأ فترة التأهيل للعودة للمشاركة من جديد منذ ساعات قليلة ماضية.