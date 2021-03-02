يونس متعجبا: في عز ما الزمالك بيدور على هداف.. السعيد وفتحي يسجلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بالزمالك السابق، على تسجيل عمر السعيد ومصطفى فتحي ثنائي الفريق الأبيض المعارين لناديي الجونة وسموحة خلال المباراة التي جمعت بينهما بالدوري المصري الممتاز.

ونجح فريق سموحة في فرض نتيجة التعادل على مضيفه الجونة بهدفين لمثلهما خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل أهداف المباراة مصطفى فتحي "هدفين" لسموحة أحدهما من ركلة جزاء، وعمر السعيد للجونة "هدفين" من ركلتي جزاء.

وخلال تصريحات لبرنامج "ستاد مصر"، المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال يونس: "حاجة كوميدية تغيظ الزملكاوية، في عز ما الزمالك يبحث عن لاعب هداف يسجل في مبارياته خلال الفترة الأخيرة.. مباراة سموحة والجونة تنتهي بنتيجة 2-2 بتوقيع عمر السعيد ومصطفى فتحي".

جدير بالذكر أن الجونة رفع رصيده إلى النقطة 21 تقاسم بها المركز السادس مع سيراميكا كليوباترا، بينما رفع سموحة رصيده إلى النقطة 19 تساوى بها مع بيراميدز في المركز الثامن.