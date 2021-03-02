"تعادل قاتل للضيوف".. الجونة يفرط في الفوز على سموحة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

نجح فريق سموحة في فرض نتيجة التعادل على مضيفه الجونة بهدفين لمثلهما خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح مصطفى فتحي لاعب سموحة أهداف المباراة في الدقيقة 11 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل عمر السعيد من ركلة جزاء في الدقيقة 33 ليخرج الفريقان بنتيجة التعادل الإيجابي في الشوط الأول.

ومع أحداث الشوط الثاني، احتسب محمد سلامة "ميدو" حكم المباراة ركلة جزاء أخرى لصالح الجونة في الدقيقة 54 سددها عمر السعيد ليسجل الهدف الثاني.

ومع الدقيقة 90 احتسب "ميدو" ركلة جزاء ثالثة في المباراة سددها مصطفى محمد في مرمى أحمد عادل عبد المنعم ليخطف نقطة التعادل لفريقه.

وبدأ رضا شحاته مدرب الجونة المباراة بتشكيل مكون من: أحمد عادل عبد المنعم، محمد نجيب، زياد الجيوشي، جوناثان، العربي بدر، نور السيد، سيرجي آكا، عموري، محمود شبراوي، عمر السعيد، إدريس مبومبو.

بينما استعان أحمد سامي مدرب سموجة بتشكيل مكون من: الهاني سليمان، محمد الترهونى، محمود البدري، محمد محسن، أطهر الطاهر، أحمد حمص، أحمد حمدي، مصطفي فتحي، محمود متولي، عبدالكبير الوادي، ديريك نيسيبامبي.

بتلك النتيجة، رفع الجونة رصيده إلى النقطة 21 تقاسم بها المركز السادس مع سيراميكا كليوباترا، بينما رفع سموحة رصيده إلى النقطة 19 تساوى بها مع بيراميدز في المركز الثامن.