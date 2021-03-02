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تقارير: كلوب متردد بشأن مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قالت صحيفة " إيكو" إن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي متردد بشأن مشاركة الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز في أولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب الوطني في البطولة المقرر إقامتها في شهر يوليو المقبل بعدما تم تأجيلها من العام الماضي بسبب جائحة .

**ويحق للمنتخب الأولمبي استدعاء 3 لاعبين من المنتخب الأول للمشاركة في البطولة.

ورصدت الصحيفة التصريحات التي أدلى بها شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي مؤخرًا والتي أكد خلالها نيته في مشاركة محمد صلاح ومحمد الشناوي مع الفراعنة.

وقال غريب: "قائمة منتخب مصر على رأسها محمد صلاح بالتأكيد، وكذلك محمد الشناوي ولكنه ليس وحده، هناك عدد من الحراس الكبار بالقائمة الأولية لمنتخب مصر في الأولمبياد".

من جانبها علقت "ليفربول إيكو" على حديث غريب، مشيرة إلى أن كلوب ينتابه التردد بشأن مشاركة صلاح في الأولمبياد ولم يحدد بعد القرار النهائي الذي سيتحدد بناء عليه تواجده من دعمه في افتتاحية الموسم الجديد للريدز.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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