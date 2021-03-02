عاجل | تشكيلة بيراميدز الاساسية امام المصري البورسعيدي في الدوري المصري We

اعلن المدرب “رودولفو أروابارينا” تشكيلة بيراميدز الاساسية لمواجهة “المصري البورسعيدي” في مباراة مؤجلة من الجولة 13 بالدوري المصري الممتاز.

ويغيب نجم فريق بيراميدز “عبدالله السعيد” عن مباراة اليوم بسبب الاصابة، وسيشغل “إيريك تراوري” مركز صانع الألعاب بدلًا منه، على ان يلعب “عمر جابر” بجوار أحمد توفيق في خط الوسط الدفاعي.

وتقام المواجهة على ملعب الاسكندرية، بإدارة من الحكم المصري “محمد الصباحي”، وتنقل على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “أيمن الكاشف”.

وتعادل بيراميدز في آخر مباراة لعبها في الدوري المصري، وكانت أمام الجونة ضمن الجولة 14، ليصل إلى التعادل السابع له هذا الموسم في المسابقة المحلية بعد مرور 13 جولة.

وتراجع بيراميدز إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري وفي رصيده 19 نقطة، جمعها من 13 مباراة، انتصر في 4 مناسبات فقط، وتعادل في 7، وتلقى خسارتين.

على الجهة المقابلة، تعادل المصري البورسعيدي هو الآخر مع المقاولون العرب في المباراة الماضية له في الدوري المصري؛ ويتواجد زعيم القناة في المركز الرابع بجدول الترتيب وفي رصيده 22 نقطة.

والتالي تشكيلة بيراميدز الاساسية.

شريف إكرامي

أحمد فتحي – أحمد سامي – أحمد أيمن منصور – محمد حمدي.

أحمد توفيق – عمر جابر.

إسلام عيسى – إيريك تراوري – رمضان صبحي.

دييجو رولان.

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