الاتحاد الانجليزي يحسم موقفه من هجوم مدرب مانشستر يونايتد

حسم الاتحاد الانجليزي لكرة القدم قراره بشأن التصريحات الأخيرة للمدير الفني لمانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، عقب مواجهة تشيلسي في الدوري الانجليزي.

واعترض سولشاير على الحكم “ستيوارت أتويل” بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد، خلال مواجهة تشيلسي الأخيرة، التي انتهت بالتعادل السلبي (0-0)، مساء أول أمس الأحد، في الجولة الـ26 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وبحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، فإن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، راجع تصريحات سولشاير بعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، لكنه لم يعتبر أنها تتخلل انتهاكًا للوائح، وبالتالي لم يصدر أي عقوبة ضد المدرب النرويجي.

ويفرض الاتحاد الانجليزي عقوبات على أي لاعب أو مدرب، يدلي بتصريحات تنطوي على تحيز أو مهاجمة لنزاهة الحكام.

وكان سولشاير، قد قال في تصريحات عقب المباراة لهيئة الإذاعة البريطانية: “كانت ركلة جزاء بنسبة 100%، فإذا كان ذلك هو الوضع الطبيعي لليد عند وصول الكرة، فحينها يجب أن أكون أعمى”.

وأضاف: “أنا قلق بعض الشيء لأننا لم نحصل على تلك العقوبات، بعد الضجة التي صدرت قبل شهر أو شهرين بشأن حصولنا على ركلات الجزاء”.

جدير بالذكر أن بهذه النتيجة (0-0)، رفع تشيلسي رصيده إلى 44 نقطة في المرتبة الخامسة، فيما ظل مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 50 نقطة.