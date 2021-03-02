تعرف على نتيجة مباراة الجونة وسموحة في الدوري المصري، لإحدى أهم مباريات اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، لحساب الجولة الـ 15.

اقتنص فريق سموحة تعادلاً مثيراً من مضيفه الجونة 2-2، فى المباراة التي جمعتهم على ملعب خالد بشارة في منتجع الجونة بمدينة الغردقة، بإداراة الحكم “محمد سلامة”.

وتقدم مصطفى فتحي بهدف لسموحة في الدقيقة 11 لكن عمر السعيد رد بهدفين للجونة من ضربتي جزاء في الدقيقتين 33 و54.

وحصل سموحة على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة سجل منها مصطفى فتحي الهدف الثاني له ولفريقه.

ورفع الجونة رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري، بفارق نقطتين عن سموحة صاحب المركز التاسع.

ترجع آخر مواجهة بين الجونة وسموحة في الدوري المصري الممتاز إلى يوم 16 سبتمبر 2020 على نفس ملعب مباراة اليوم “خالد بشارة”، وانتهت بخسارة أصحاب الضيافة بنتيجة 2/1، وشهدت طرد لاعب الجونة “عمر رضوان” الذي انتقل في الميركاتو الصيفي الماضي إلى نادي أسوان.

ولم ينجح الجونة في تحقيق أي فوز أمام سموحة منذ 2 أبريل 2014، عندما انتصر في الاسكندرية بنتيجة (3/0)، حيث سقط في فخ التعادل 4 مرات متتالية ثم خسر ذهابًا وإيابًا بموسم 2020/2019 بنفس النتيجة (1/2).

ويعيش الجونة أسوأ فتراته مع المدرب الشاب “رضا شحاته” فلم يفز بأي مباراة من المباريات الخمس الأخيرة، وسقط في الخسارة ثلاث مرات أمام سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي والمقاولون العرب، وتعادل مع البنك الاهلي وبيراميدز.

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