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بث مباشر | مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي في الدوري المصري We

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “بيراميدز والمصري البورسعيدي” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 2-3-2021 ضمن الجولة 13 من الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “بيراميدز والمصري البورسعيدي” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “أيمن الكاشف”.

وتقام مواجهة بيراميدز والمصري البورسعيدي على ملعب الاسكندرية، بإدارة من الحكم المصري “محمد الصباحي”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت .

تعادل بيراميدز في آخر مباراة لعبها في الدوري المصري، وكانت أمام الجونة ضمن الجولة 14، ليصل إلى التعادل السابع له هذا الموسم في المسابقة المحلية بعد مرور 13 جولة.

وتراجع بيراميدز إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري وفي رصيده 19 نقطة، جمعها من 13 مباراة، انتصر في 4 مناسبات فقط، وتعادل في 7، وتلقى خسارتين.

في المقابل، تعادل المصري البورسعيدي هو الآخر مع المقاولون العرب في المباراة الماضية له في الدوري المصري؛ ويتواجد زعيم القناة في المركز الرابع بجدول الترتيب وفي رصيده 22 نقطة.

بث مباشر | مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي في الدوري المصري We

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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