بث مباشر | مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “بيراميدز والمصري البورسعيدي” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 2-3-2021 ضمن الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “بيراميدز والمصري البورسعيدي” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “أيمن الكاشف”.

وتقام مواجهة بيراميدز والمصري البورسعيدي على ملعب الاسكندرية، بإدارة من الحكم المصري “محمد الصباحي”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

تعادل بيراميدز في آخر مباراة لعبها في الدوري المصري، وكانت أمام الجونة ضمن الجولة 14، ليصل إلى التعادل السابع له هذا الموسم في المسابقة المحلية بعد مرور 13 جولة.

وتراجع بيراميدز إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري وفي رصيده 19 نقطة، جمعها من 13 مباراة، انتصر في 4 مناسبات فقط، وتعادل في 7، وتلقى خسارتين.

في المقابل، تعادل المصري البورسعيدي هو الآخر مع المقاولون العرب في المباراة الماضية له في الدوري المصري؛ ويتواجد زعيم القناة في المركز الرابع بجدول الترتيب وفي رصيده 22 نقطة.

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