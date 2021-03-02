عاجل | تشكيلة الوصل الاساسية أمام الاهلي دبي في كأس الخليج العربي الإماراتي

تعرف على تشكيلة الوصل الاساسية أمام “الاهلي دبي” في إياب نصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي، والمعلنة قبل دقائق قليلة.

ويستقبل الاهلي دبي نظيره الوصل على ملعب استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي، وتنقل المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بالإضافة إلى قناة دبي الرياضية.

وصعد الوصل على حساب “الشارقة”، فبعد تعادله سلبًا في مباراة الذهاب على ملعب الأخير، انتصر في لقاء الإياب بهدفين نظيفين.

وفي المقابل تأهل الاهلي دبي إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي، بعدما اكستح فريق خورفكان في دور ربع النهائي بنتيجة (9-2) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وانتهت مباراة الذهاب بين الاهلي دبي والوصل، بانتصار الفرسان بهدفين نظيفين، ليضع قدمًا ونصف في النهائي، قبل مباراة اليوم.

والتالي تشكيلة الوصل الاساسية.

سلطان المنذري

ناتان فيليبي – عبدالرحمن علي – نيريس – يوسف المهيري.

حسن ابراهيم – علي السالمين.

علي صالح – فابيو ليما – رونالدو منديس.

جواو فيجويريدو.

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