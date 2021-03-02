تشكيلة السويق الاساسية أمام الاتحاد في كأس عُمان “جلالة السلطان المعظم”

تعرف على تشكيلة السويق الاساسية في مواجهته لنادي الاتحاد بإيقاف نصف نهائي كأس عُمان “جلالة السلطان المعظم” والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021.

ويستضيف السويق هذه المباراة على ملعب (المجمع الرياضي بالرستاق)، في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 20:30 بتوقيت سلطنة عمان، وتنقل على القناة الرياضية العمانية HD بصوت المعلق محمد الريامي.

وسيواجه الفائز من هذه المقابلة فريق ظفار في المباراة النهائية لكأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم، حيث تمكن ظفار من هزيمة السيب في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي بنتيجة 1/2 مساء اليوم.

وكان الاتحاد قد هزم السويق في مباراة الذهاب بنتيجة 1/2 على ملعب السعادة الرياضي في صلالة.

يحرس مرمى السويق في مباراة اليوم مازن الكاسبي، ويقود الفريق (العبد النوفلي) ويشارك في خط المقدمة كل من يوسف السعدي ويوسف المالكي.

والتالي تشكيلة السويق الاساسية امام الاتحاد اليوم :

مازن الكاسبي

ياسين الشيادي – العبد النوفلي – محمود المشيفري – عبد الله السعدي

حاتم الحمحمي – عمران الحيدي – عصام الصبحي – خليل العلوي

يوسف السعدي – يوسف الملكي

والتالي تشكيلة الاتحاد الاساسية :

حمد المسلمي

عبد المجيد شماس – خالد سكندر – عبد الله زاهر – طارق الذهلي

الحسين علي – فهد عادل – بلال امار – مؤيد عوض – كليبر

ناجي الكثيري