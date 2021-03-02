إعلان بيبسي الجديد يتجاهل صلاح، وسانشو يجاور ميسي وبوجبا

كشفت شركة “بيبسي” للمشروبات الغازية، الستار عن إعلانها الجديد، الذي يضم عددًا من نجوم كرة القدم العالمية.

وضم إعلان بيبسي الجديد الثلاثي: قائد وأسطورة برشلونة الإسباني وأفضل لاعب في العالم 5 مرات، ليونيل ميسي، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوجبا، والجناح الواعد لبوروسيا دورتموند الألماني، جادون سانشو.

وتجاهلت بيبسي، نجم وهداف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح والذي يعد أحد أبرز نجوم اللعبة حاليًا علي مستوي العالم.

ولم يتواجد النجم المصري في الإعلان الأبرز والأهم لبيبسي، الذي يظهر فيه ميسي؛ الوجه الأبرز دائمًا في إعلانات شركة المشروبات الغازية العالمية، بجانب بوجبا، والذي يتواجد أيضًا بشكل مباشر، ويتم الإستعانة بلاعب ثالث متغير، وذلك على حسب ظهور النجم وأداؤه خلال الموسم.

ويقدم صلاح (28 عامًا) مستوي مميز الموسم الحالي مع ليفربول؛ حيث يحتل صدارة هدافي الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 17 هدف، وهداف الريدز إجمالًا في جميع المسابقات هذا الموسم بـ24 هدف، ولكن الشركة العالمية فضلت عنه نجم بوروسيا دورتموند الشاب، جادون سانشو (20 عامًا).

ودائمًا ما يكون شهر فبراير من كل عام هو موعد الإعلان الجديد لبيبسي، وكان آخر إعلان لشركة المشروبات الغازية شارك فيه صلاح في فبراير 2020، وظهر فيه ثلاثي من نجوم اللعبة، علي رأسهم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفرنسي بول بوجبا، بالإضافة لجناح مانشستر سيتي الإنجليزي، رحيم ستيرلينج.

ويعتبر عدم ظهور صلاح في إعلان هذا العام بمثابة المفاجأة؛ لأن النجم المصري يتواجد بشكل شبه دائم في دعاية بيبسي، ويعد أحد أهم وأبرز النجوم في إعلانات شركة المشروبات الغازية العالمية، إلى جانب ليونيل ميسي وبول بوجبا.

وشارك صلاح قبل عامين، إلى جانب ميسي في إعلان واحد لصالح شركة المشروبات الغازية، وشهد تصارع النجمين المصري والأرجنتيني على آخر عبوة بيبسي.

حيث قامت فكرة الإعلان الذى طرحته بيبسي في 2019، على مشاهد تجمع بين ميسى وصلاح فى إحدى محطات البنزين فى منطقة نائية لا يوجد بها سوى عبوة واحدة داخل الثلاجة، فيقوم كل منهما باستخدام مهاراته فى الحصول عليها، فى مشاهد مليئة بالتحدى والمهارة الكروية.

ويظهر في الإعلان الجديد لشركة المشروبات الغازية؛ حمل ميسي لثلاث عبوات بيبسي، فيما يحمل بول بوجبا عبوة أخرى وينظر للجهة الأخري، فيما يمسك سانشو واحدة ويشير بعلامة الصمت.