عاجل | تشكيلة الاهلي دبي الاساسية أمام الوصل في كأس الخليج العربي الإماراتي

تعرف على تشكيلة الاهلي دبي الاساسية أمام الوصل في نصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي، والمعلنة قبل دقائق قليلة.

ويستقبل الاهلي دبي نظيره الوصل على ملعب استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي، وتنقل المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بالإضافة إلى قناة دبي الرياضية.

وتأهل الاهلي دبي إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي، بعدما اكستح فريق خورفكان في دور ربع النهائي بنتيجة (9-2) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

في المقابل صعد الوصل على حساب “الشارقة”، فبعد تعادله سلبًا في مباراة الذهاب على ملعب الأخير، انتصر في لقاء الإياب بهدفين نظيفين.

وانتهت مباراة الذهاب بين الاهلي دبي والوصل، بانتصار الفرسان بهدفين نظيفين، ليضع قدمًا ونصف في النهائي، قبل مباراة اليوم.

واعلن مدرب الاهلي دبي “المهدي علي” تشكيلة الاهلي دبي الاساسية، والتي شهدت تواجد مجد ناصر في حراسة المرمى، ويأتي من أمامه الرباعي “عبدالعزيز حسين، محمد مرزوق، وليد عباس، حمدان الكمالي”.

فيما سيشغل لاعب نادي الهلال السعودي السابق، البرازيلي كارلوس إدواردو مركز صانع الألعاب في تشكيلة الاهلي دبي الاساسية في مباراة اليوم، على أن يلعب عبدالله النقبي وماجد حسن في خط الوسط الدفاعي.

والتالي تشكيلة الاهلي دبي الاساسية.

مجد ناصر

عبدالعزيز حسين – محمد مرزوق – وليد عباس – حمدان الكمالي.

عبدالله النقبي – ماجد حسن.

فيديريكو كارتابيا – كارلوس إدواردو – جلال الدين ماشاريبوف.

إيجور جيسوس.

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