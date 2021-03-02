فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة السيب وظفار في كأس عُمان “جلالة السلطان المعظم”

شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة السيب وظفار في كأس عُمان “جلالة السلطان المعظم”، فى قمة مباريات اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، في إياب الدور نصف النهائي.

تأهل ظفار (حامل اللقاب) الى المباراة النهائية فى الكأس عقب فوزه على السيب بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي اقميت بينهم اليوم على ملعب السعادة الرياضي في مدينة صلالة.

تقدم السيب فى الدقيقة 19 عن طريق اللاعب فيصل الحارثي، قبل أن يتعادل لفريق ظفار اللاعب “حارب السعدي” فى الدقيقة 67، وفى الدقيقة 83 سجل الامبراطور هدف الفوز عبر لاعبه “رائد ابراهيم”.

وينتظر فريق ظفار فى المباراة النهائية الفائز بين لقاء السويق والاتحاد فة وقت لاحق اليوم.

كان لقاء ذهاب نصف نهائي كأس عمان بين السيب وظفار على ملعب السيب قد انتهي بالتعادل السلبي، علمًا بأن آخر مواجهتين للفريقين في الدوري العماني قد شهدت التعادل بنفس النتيجة 1/1 يومي 4 ديسمبر 2019 و14 مارس 2020.

ويتفوق ظفار على السيب في مواجهات الكأس خلال السنوات الماضية، فقد أطاح به من الدور ربع النهائي بهدف دون رد في نوفمبر 2019، وأخرجه من دور الـ 16 في نسخة 2016 بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 3/4، بينما فاز السيب مرة واحدة كانت بفارق ركلات الجزاء 3/4 في أكتوبر 2018.

إليكم اهداف مباراة السيب وظفار فى كأس عمان

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