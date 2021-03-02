عاجل | جامعة سوهاج توقف الاستاذ المسيء لنجم الزمالك “أشرف بنشرقي”

أصدرت جامعة سوهاج قرارًا رسميًا، مساء اليوم الثلاثاء، بإيقاف انتداب الاستاذ الذي اساء إلى نجم الزمالك “أشرف بنشرقي” في أحد أسئلته للطلاب في ورقة امتحان الفرقة الرابعة بكلية الحقوق.

وقال المركز الإعلامي لجامعة سوهاج “تقرر إيقاف ندب عضو هيئة تدريس واحالته للتحقيق بعد وضع سؤال عن لاعب الزمالك”.

وأضاف البيان الرسمي الذي نُشر عبر صفحة الجامعة بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي “جاء قرار الإيقاف بعد واقعة امتحان كلية الحقوق بجامعة سوهاج وذكر استاذ المادة للاعب نادي الزمالك أشرف بن شرقي، وما تناوله السؤوال من المساس بحياة اللاعب الشخصية”.

وأوضح بيان المركز الإعلامي أن جامعة سوهاج “الجامعة تحترم نادي الزمالك ولاعبيه وجمهوره العظيم مثله كسائر الأندية وجماهيرها، ومن جانبها تدرك إدارة الجامعة ما أثير حول هذا السؤال الذي تناول الحياة الخاصة للاعب، كان يجب أن يكون استاذ المادة أشد حرصًا من ذلك، لكنها تؤكد هنا أن اسئلة الامتحان هي مسؤولية واضعه، لذا قررت الجامعة إيقاف ندب استاذ المادة مع مخاطبة الاستاذ الدكتور رئيس جامعة أسيوط للتحقيق في الأمر”.

جدير بالذكر أن أشرف بن شرقي قرر بمساعدة نادي الزمالك التقدم بشكوى رسمية إلى النائب العام بحسب ما أكده الرئيس التنفيذي لوصيف دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، والذي يحتل حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.