- 1/2
- 2/2
أصدرت جامعة سوهاج قرارًا رسميًا، مساء اليوم الثلاثاء، بإيقاف انتداب الاستاذ الذي اساء إلى نجم الزمالك “أشرف بنشرقي” في أحد أسئلته للطلاب في ورقة امتحان الفرقة الرابعة بكلية الحقوق.
وقال المركز الإعلامي لجامعة سوهاج “تقرر إيقاف ندب عضو هيئة تدريس واحالته للتحقيق بعد وضع سؤال عن لاعب الزمالك”.
وأضاف البيان الرسمي الذي نُشر عبر صفحة الجامعة بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي “جاء قرار الإيقاف بعد واقعة امتحان كلية الحقوق بجامعة سوهاج وذكر استاذ المادة للاعب نادي الزمالك أشرف بن شرقي، وما تناوله السؤوال من المساس بحياة اللاعب الشخصية”.
وأوضح بيان المركز الإعلامي أن جامعة سوهاج “الجامعة تحترم نادي الزمالك ولاعبيه وجمهوره العظيم مثله كسائر الأندية وجماهيرها، ومن جانبها تدرك إدارة الجامعة ما أثير حول هذا السؤال الذي تناول الحياة الخاصة للاعب، كان يجب أن يكون استاذ المادة أشد حرصًا من ذلك، لكنها تؤكد هنا أن اسئلة الامتحان هي مسؤولية واضعه، لذا قررت الجامعة إيقاف ندب استاذ المادة مع مخاطبة الاستاذ الدكتور رئيس جامعة أسيوط للتحقيق في الأمر”.
جدير بالذكر أن أشرف بن شرقي قرر بمساعدة نادي الزمالك التقدم بشكوى رسمية إلى النائب العام بحسب ما أكده الرئيس التنفيذي لوصيف دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، والذي يحتل حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | جامعة سوهاج توقف الاستاذ المسيء لنجم الزمالك “أشرف بنشرقي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.