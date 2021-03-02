بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي دبي والوصل في كأس الخليج العربي الإماراتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “الاهلي دبي والوصل” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 2-3-2021 في إياب دور نصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي.

ينقل بث المباشر مباراة “الاهلي دبي والوصل” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “محمد الشامسى”، كما ينقل على قناة دبي الرياضية بصوت المعلق “عبد الله السعدي”.

وتقام مواجهة الاهلي دبي والوصل على استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش، 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت السعودية، 20:15 بتوقيت الامارات.

تأهل الاهلي دبي إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي، بعدما اكستح فريق خورفكان في دور ربع النهائي بنتيجة (9-2) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

في المقابل صعد الوصل على حساب “الشارقة”، فبعد تعادله سلبًا في مباراة الذهاب على ملعب الأخير، انتصر في لقاء الإياب بهدفين نظيفين.

وانتهت مباراة الذهاب بين الاهلي دبي والوصل، بانتصار الفرسان بهدفين نظيفين، ليضع قدمًا ونصف في النهائي، قبل مباراة اليوم.

شباب الاهلي دبي 1-0 الوصل

استاد راشد

كأس الخليج العربي الإماراتي (إياب – نصف النهائي)

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تشكيلة الاهلي دبي الاساسية:

مجد ناصر

عبدالعزيز حسين – محمد مرزوق – وليد عباس – حمدان الكمالي.

عبدالله النقبي – ماجد حسن.

فيديريكو كارتابيا – كارلوس إدواردو – جلال الدين ماشاريبوف.

إيجور جيسوس.

تشكيلة الوصل الاساسية:

سلطان المنذري

ناتان فيليبي – عبدالرحمن علي – نيريس – يوسف المهيري.

حسن ابراهيم – علي السالمين.

علي صالح – فابيو ليما – رونالدو منديس.

جواو فيجويريدو.

الأحداث الرئيسية للمباراة.

’11 جوووول – فيديريكو كارتابيا – الاهلي دبي.

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