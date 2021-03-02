فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الهلال وهلال الفاشر في الدوري السوداني “تصرفات كوميدية من السمؤال وأبو عشرين”

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة الهلال السوداني وهلال الفاشر في الجولة 13 من الدوري السوداني الممتاز، والتي أقيمت ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، وانتهت بفوز كاسح للهلال العاصمي بنتيجة 6/2.

استقبل ملعب الهلال في أم درمان مباراة الهلال وهلال الفاشر في تمام الساعة 15:45 بتوقيت مصر والسودان، 13:45 بتوقيت جرينيتش، 16:45 بتوقيت السعودية.

وتلقت شباك الهلال العاصمي هدفًا كوميديًا في الدقيقة الأولى من المباراة سجله مدافع الفريق “السمؤال ميرغني” بالخطأ في مرماه أثناء محاولة إبعاد كرة داخل منطقة الستة ياردات.

لكن عيد مقدم أدرك هدف التعديل بعد 4 دقائق فقط حين تابع كرة عرضية جميلة داخل منطقة الجزاء بتسديدة قوية من بين 3 من مدافعي هلال الفاشر.

ومع نهاية الشوط الأول سجل “نزار حامد” الهدف الثاني للهلال بتصويبة أرضية خادعة مرت من أسفل يد حارس هلال الفاشر بشكل غريب عند الدقيقة 42، لينهي الهلال الشوط الأول متقدمًا بريمونتادا مميزة 2/1.

وقبل دقيقة من صافرة نهاية الشوط الأول سجل “محمد عبد الرحمن” الهدف الثاني للهلال العاصمي بعد مراوغة جميلة وتسديدة في الزاوية الضيقة ارتطمت في قدم أحد المدافعين لتغير اتجاهها وتعانق الزاوية اليمنى للحارس في الدقيقة 47.

واستطاع لاعب هلال الفاشر “محمد عبد الله” تقليص النتيجة لـ 3/2 بعد استغلال تصرف كوميدي من حارس مرمى الهلال ومنتخب السودان الأول “أبو عشرين” في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 60 رد الهلال بهدف رابع سجله “ميسرة” بمتابعة مميزة لكرة عرضية عكسية تلقاها من الجهة اليمنى بالقدم اليسرى ليحولها في الشباك بلمسة واحدة على يسار الحارس.

وأضاف الهلال الهدفين الخامس والسادس قبل نهاية المباراة بواسطة جيسي وبونجانجا، ليحقق الفوز بنتيجة 6/2 ويواصل تصدر جدول ترتيب الدوري السوداني.

ورفع الهلال العاصمي بعد نتيجة مباراة اليوم أمام الفاشر رصيده لـ 28 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري السوداني من 12 مباراة، متفوقًا على المريخ الثاني بثلاث نقاط بالاضافة إلى فارق شاسع من الأهداف.

أما هلال فاشر فقد تجمد بالمركز الـ 11 برصيد 15 نقطة من 13 مباراة، متأخرًا بفارق 7 نقاط عن المركز الثالث المؤهل إلى كأس الكونفدرالية 2022 والذي يحتله حاليًا فريق الخرطوم.

وشهدت آخر مواجهة بين الهلال وهلال فاشر تعادلاً سلبيًا يوم 18 أكتوبر 2020 على ملعب فاشر.

وفاز الهلال على ملعبه بنتيجة 3/صفر قبل تعليق النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا يوم 10 مارس 2020، وذلك ضمن الجولة 24 من موسم 2020/2019.

وقبل مباراتي الموسم الماضي، لم يتواجه الهلال وهلال فاشر لمدة 4 سنوات بسبب هبوط فاشر إلى دوري الدرجة الثانية عام 2016.

وسبق لهلال فاشر الفوز على الهلال بنتيجة 2/صفر في أكتوبر 2015 ومن ذلم الحين تعرض لثلاث خسائر متتالية وتعادل.