نجم النصر السعودي وقاتل الهلال يُساند زميله السابق بعد إصابة صادمة!

حرص محترف النصر السعودي، جونزالو مارتينيز، على توجيه رسالة إلى لاعب ريفر بليت، خافيير بينولا، الذي تعرض للإصابة بكسر في ساعده الأيمن، وسيغيب عن الملاعب لفترة طويلة.

وأبرزت صحيفة “elintransigente” الأرجنتينية رسالة محترف النصر التي كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، حيث قال: “أتمنى الشفاء السريع إلي لاعب ريفر بليت خافيير.. أنت قوي وعزيز إلى قلبي”.

ولعب مارتينيز من قبل مع ريفر بليت، قبل أن ينضم إلى أتلانتا يونايتد الأمريكي، ثم حضر إلى النصر في الصيف الماضي في صفقة ضخمة بلغت 16 مليون دولار.

ويُعتبر مارتينيز من أهم اللاعبين حاليًا في تشكيلة فارس نجد، وقد حصد مؤخرًا مع النصر بطولة كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على الهلال بثلاثية نظيفة.