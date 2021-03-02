أشرف بنشرقي يتقدم ببلاغ إلى النائب العام المصري بعد افتراض وفاته في الامتحان

تقدم لاعب منتخب المغرب ومهاجم الزمالك “أشرف بنشرقي” ببلاغ إلى النائب العام المصري للتحقيق في واقعة افتراض وفاته بفيروس كورونا المستجد في أحد أسئلة امتحان القانون القضائي الدولي للفرقة الرابعة بجامعة سوهاج المصرية.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك “حسين السمري” تقدم أشرف بنشرقي ببلاغ إلى النائب العام المصري بمساعدة إدارة النادي والسفارة المغربية.

وسادت حالة غضب عارم في وسائل الإعلام المغربية بسبب صورة ضوئية انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ورقة أسئلة امتحان للفرقة الرابعة بجامعة سوهاج بكلية الحقوق، يظهر فيها سؤال عن افتراض وفاة لاعب الزمالك أشرف بنشرقي بفيروس كورونا.

ودعت إدارة نادي الزمالك إلى ضرورة معاقبة الاستاذ الجامعي من جانب وزارة التعليم العالي والنائب العام في أسرع وقت ممكن.

وقال مسؤول الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك “وصلنا إلى هذا الاستهتار بحياة الآخرين. ما حدث عدم مسؤولية اجتماعية من شخص يفترض أن يكون أول مَن يتحلها بتلك المسؤولية”.

وتساءل “كيف لأستاذ جامعي في كلية الحقوق بجامعة سوهاج يضع سؤالاً كهذا في امتحان للطلاب”؟.

وواصل حديثه “تشككت من هذا الأمر لأنه لا يدخل العقل إطلاقًا، وتواصلت مع الجامعة وصدمت بأنها حقيقة فعلاص، هل هذا استهانة أم تخلف أم ماذا؟ الموضوع تسبب في سخط كبير وقد تقدم النادي ببلاغ إلى النائب العام علاوة على إجراءات سفارة المغرب بمصر”.

ويقدم أشرف بنشرقي مستوى متميز مع الزمالك منذ وصوله في الميركاتو الصيفي 2019 من الهلال السعودي.

وتمكن اللاعب صاحب الـ 26 عامًا من تسجيل 7 أهداف في 34 مباراة لعبها مع الزمالك في الدوري المصري منذ عام 2019 حتى الآن.