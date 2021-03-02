مانشستر يونايتد يستعيد كافاني أمام كريستال بالاس

توقع أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عودة المهاجم إدينسون كافاني إلى المباريات بعد التعافي من الإصابة عندما يلتقي فريقه مع كريستال بالاس في الدوري الانجليزي الممتاز يوم الأربعاء.

وغاب لاعب منتخب أوروجواي عن آخر أربع مباريات خاضها يونايتد في كل المسابقات بسبب إصابة عضلية لكنه تدرب اليوم الثلاثاء قبل زيارة ملعب سيلهورست بارك.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي “الفريق يبدو في حالة طيبة، هناك بعض الشكوك غدًا بشأن لاعبين نرغب في منحهما الوقت الكافي.

“شارك إدينسون في التدريبات وهو شيء جيد. نتمنى أن يكون بخير بعد المران للتوجه معنا لمواجهة بالاس”.

وقال سولشار إن لاعب الوسط بول بوجبا (المصاب في الفخذ) لم يعد إلى التدريبات حتى الآن بينما قد يغيب المدافع فيل جونز لنهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة.

ولم يلعب الدولي الإنجليزي جونز مع يونايتد منذ يناير كانون الثاني من العام الماضي.

وقال سولشار الذي عانى من مشاكل متكررة في الركبة في المراحل الأخيرة من مسيرته كلاعب في يونايتد “أعلم تماما طبيعة هذا النوع من الإصابات.

“يعمل فيل بكل قوة. تعرض لانتكاستين. هذه النوعية من الإصابات تحتاج إلى صبر ووقت للتعافي”.

وقد يبدأ يونايتد صاحب المركز الثاني، والذي حقق انتصارين فقط في فبراير شباط، مباراته أمام كريستال بالاس متأخرًا بفارق 15 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر إذا فاز فريق المدرب بيب جوارديولا على ولفرهامبتون واندرارز يوم الثلاثاء.

لكن سولشاير نفى تلميحات بأن لاعبيه يعانون من ضغوط المنافسة على اللقب.

وقال “لا توجد أي ضغوط. نستمتع بوجودنا في مقدمة الترتيب قدر الامكان.

“الأمر يرجع إلى قوة المنافسين والمدربين وكثرة المباريات، لعبنا مباريات كثيرة في الدوري وكأس الاتحاد. كان واحدًا من أصعب الأعوام وأكثرها غرابة للجميع”