الميركاتو | ميلان يستعد لشراء توموري من تشيلسي ولكن بشرط!

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن إدارة نادي إيه سي ميلان، تتجه إلى تفعيل بند أحقية الشراء في عقد المدافع المُعار من تشيلسي الإنجليزي، فيكايو توموري، عقب المستويات الجيدة التي أظهرها رفقة الروسونيري.

وانضم توموري (23 عامًا) إلى ميلان في الميركاتو الشتوي الماضي؛ لتدعيم خط الدفاع، الذي عاني من إصابات في صفوفه آنذاك، لكن يبدو أن مستوى المدافع الإنجليزي الشاب، سيجبر إدارة النادي اللومباردي على شرائه بصفة نهائية.

واشترط تشيلسي الحصول على مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني إذا ما أراد ميلان الظفر بخدمات توموري بشكل نهائي، ولكن يرى مسؤولو الروسونيري أن هذا السعر مُبالغ فيه، وسيحاولون إبرام

الصفقة بمبلغ أقل من المتفق عليه مع النادي الإنجليزي.

وفي هذا الصدد تحدث المدير الرياضي لميلان وأسطورته السابقة، باولو مالديني، بعد تألق المدافع الإنجليزي خلال الفوز على روما (2-1)، مساء أول أمس الأحد، في الجولة الـ24 من الدوري الايطالي، قائلًا: “توموري موهبة جيدة، ولدينا في العقد بند أحقية الشراء، لكن أعتقد أن السعر مرتفع قليلًا، لديه سرعة وحدة في أدائه، هو تعزيز قوي بالنسبة لنا”.

وظهر توموري بمستوى مميز في اللقاءات التي شارك فيها، خاصةً في المباراة الأخيرة أمام روما، والتي انتصر فيها ميلان (2-1) على ملعب الأولمبيكو، حيث شارك المدافع الشاب أساسيًا بدلاً من قائد الفريق، أليسيو رومانيولي.

جدير بالذكر أن فيكايو توموري خاض مع ميلان 7 مباريات في جميع المسابقات منذ انضمامه في الميركاتو الشتوي الماضي، ولعب مع تشيلسي خلال النصف الأول من الموسم 4 لقاءات فقط.