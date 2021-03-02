الدوري السعودي | أداء الشباب مع بانيجا وإيجالو حديث الصحف البرتغالية والأرجنتينية

اهتمت صحيفة “abola” البرتغالية بفوز نادي الشباب السعودي على ضمك 2 ـ 1، أمس الإثنين، ضمن الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، موضحة أن اللاعب فابيو مارتينز ظهر بصورة مميزة في اللقاء.

وقالت “في الدقيقة 39، شاهد الجناح البرتغالي زميله أوديون إيغالو وقدم له تمريرة حاسمة، كان هذا هدفه الثاني بعدما افتتح التسجيل عند الدقيقة 12″، وأضافت “الشباب ابتعد في صدارة الدوري السعودي بفارق 5 نقاط عن الهلال“.

وأشارت صحيفة “grupolaprovincia” الأرجنتينية إلى أن اللاعب، إيمليو زيلايا، أحرز هدف فريقه ضمك الوحيد أمام الشباب.

وأوضحت “المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا حقق التعادل المؤقت بعد 20 دقيقة من الشوط الأول، ليصل إلى 11 هدفا في 20 مباراة له هذا الموسم في الدوري السعودي“.

وأنهت بقولها “الشباب فاز ويتصدر الدوري السعودي برصيد 44 نقطة، لعب في المباراة نجوم أرجنتينية أخرى مع الشباب، وهما إيفر بانيغا وكرستيان خوانكا”.