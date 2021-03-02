بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وهلال الفاشر في الدوري السوداني (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الهلال السوداني وهلال الفاشر في الجولة 13 من الدوري السوداني الممتاز، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم بعد عصر الثلاثاء 2 مارس 2021.

يستقبل ملعب الهلال في أم درمان مباراة الهلال وهلال الفاشر في تمام الساعة 15:45 بتوقيت مصر والسودان، 13:45 بتوقيت جرينيتش، 16:45 بتوقيت السعودية.

يحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السوداني برصيد 25 نقطة من 11 مباراة، متفوقًا على المريخ الثاني بفارق الأهداف فقط.

أما هلال فاشر فيحتل المركز الـ 11 برصيد 15 نقطة من 12 مباراة، متأخرًا بفارق 7 نقاط عن المركز الثالث المؤهل إلى كأس الكونفدرالية 2022 والذي يحتله حاليًا فريق الخرطوم.

وشهدت آخر مواجهة بين الهلال وهلال فاشر تعادلاً سلبيًا يوم 18 أكتوبر 2020 على ملعب فاشر.

وفاز الهلال على ملعبه بنتيجة 3/صفر قبل تعليق النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا يوم 10 مارس 2020، وذلك ضمن الجولة 24 من موسم 2020/2019.

وقبل مباراتي الموسم الماضي، لم يتواجه الهلال وهلال فاشر لمدة 4 سنوات بسبب هبوط فاشر إلى دوري الدرجة الثانية عام 2016.

وسبق لهلال فاشر الفوز على الهلال بنتيجة 2/صفر في أكتوبر 2015 ومن ذلم الحين تعرض لثلاث خسائر متتالية وتعادل.

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الهلال 6-2 هلال الفاشر

???? ملعب الهلال (أم درمان – الخرطوم)

???? الدوري السوداني (الجولة 13)

انتهت

???? ريفريش كل دقيقة، لتحديث الصفحة، والتعرف على النتيجة والأحداث الرئيسية للمباراة أولاً بأول.

1″ ⚽️ قون. هلال الفاشر يسجل هدف التقدم 1/صفر بنيران صديقة (مدافع الهلال السمؤال ميرغني).

5″ ⚽️ قون. الهلال العاصمي يعدل النتيجة 1/1 عن طريق عيد مقدم (متابعة لكرة ارتدت من الدفاع داخل المنطقة)

42″ ⚽️ قون..الهلال العاصمي يتقدم في النتيجة 2/1 عن طريق نزار حامد (تسديدة أرضية من داخل المنطقة)

46″ ⚽️ قون..الهلال يسجل الهدف الثالث 3/1 عن طريق محمد عبد الرحمن (تسديدة من داخل المنطقة)

56″ ⚽️ قون.. هلال الفاشر يقلص النتيجة 3/2 عن طريق محمد عبد الله (استغلال هفوة فادحة من الحارس أبو عشرين).

60″ ⚽️ قون. الهلال العاصمي يعزز تقدمه من جديد 4/2 عن طريق “ميسرة” (تسديدة بعد عرضية عكسية)

75″ ⚽️ قون. الهلال يسجل الهدف الخامس 5/2 بواسطة اللاعب “جيسي”

85″ ⚽️ قون. الهلال يسجل الهدف السادس 6/2 عن طريق “فيني بونجانجا” (ركلة جزاء).

بث الشوط الثاني

بث مباشر مسجل لأحداث الشوط الأول كاملاً بالاسفل