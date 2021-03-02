الامارات | ركلات الترجيح تنهي طموحات كلباء وتقود النصر إلى نهائي الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن ركلات الترجيح تنهي طموحات كلباء وتقود النصر إلى نهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم فريق النصر اليوم تأهله إلى المباراة النهائية لكأس الخليج العربي، بعد تفوقه على اتحاد كلباء بركلات الترجيح (7-6)، وبعد أن انتهت مباراة إياب نصف النهائي 2-1 لصالح النصر، ليتساوى الفريقان في نتيجة المباراتين، عقب فوز كلباء في الذهاب بالنتيجة نفسها. وهذه ثاني مرة يصل فيها النصر إلى نهائي البطولة بعد تأهله في وقت سابق إلى نهائي كأس رئيس الدولة.

وانطلقت المباراة بقوة من جانب كلباء، من خلال هجمة للتوغولي مالابا، الذي توغل بالكرة داخل الجزاء، الا انه سدد كرته ضعيفة باتجاه حارس مرمى النصر احمد شامبيه (9). وكان أول تهديد للنصر بعد تسديدة البرتغالي انطونيو كارافاليو من خارج الجزاء أبعدها حارس كلباء جمال عبدالله (18). وجاء هدف النصر الأول من خلال ضربة حرة مباشرة نفذها ريان مينديز، والذي اكمل كرة ارتدت من العارضة بعد تسديدة ضياء سبع، ليودعها مينديز داخل المرمى (39).

وعاد ضياء سبع وسدد مرة اخرى على العارضة (42)، قبل ان يعود نفس اللاعب، ويسجل الهدف الثاني بعد ضربة صاروخية يسارية من مسافة بعيدة (45). وكاد كلباء يسجل هدفه الاول بعد تسديدة صاروخية للبديل احمد عامر ابعدها حارس النصر احمد شامبيه لضربة ركنية (62). وحصل كلباء على ضربة جزاء بعد إعثار الهولندي هينريكوست تصدى لها مالابا وسجل هدف التقليص (82)، وأضاع مارياني فرصة هدف التعادل بعد ان سدد كرته من ضربة حرة مباشرة إلى أحضان الحارس (85)، لتنتهي المباراة بنتيجة (2-1)، ويلجأ الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية.

وفي الركلات، سجل لصالح كلباء التوغولي مالابا، والهولندي هنريكوست، وسلطان عادل وماجد راشد وعمر الخديم، بينما أضاع السويسري مارياني وفهد سبيل. في المقابل سجل للنصر البرتغالي توزيه، والفرنسي مينديز ، والأرجنتيني تيغالي، ومحمود خميس والبرازيلي ليما ويعقوب حسن البلوشي والبرازيلي أوليفيرا ، وأضاع ضياء سبع من جانب النصر.

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