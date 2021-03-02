شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في جمباز الزمالك استعداداً لبطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أبو العلا محمد المدير الفني لأسرة الجمباز بنادي الزمالك عن آخر الاستعدادات للمشاركة ببطوله الجمهوريه حيث تبدأ فاعليات البطوله يوم الأربعاء القادم وتستمر لمدة 4 أيام.

وأضاف محمد أن جمباز الزمالك يشارك في البطولة بمراحل 10 و 11 و12 سنة وعدد اللاعبين المشاركين 32 لاعباَ ولاعبة وتقام البطولة علي ملاعب نادي 6 أكتوبر بصاله الشباب والرياضة.

كما أشار ابو العلا محمد إلى أنه قام بعمل برنامج لإعداد اللاعبين جيدا وتطوير الأداء خلال الفترة المقبلة وتحقيق الاهداف والطموحات التى يستهدفها القطاع هذا الموسم، يذكر أن الفريق اكتسح بطوله الجمهوريه الأولي التي أقيمت هذا الموسم أيضا.

ويقود الفريق إسلام ابو العلا مدرب فريق الأولاد وأحمد أبو العلا مدرب فريق البنات وعمر زايد مدرباَ مساعدا ويوسف عاطف مدرباَ.