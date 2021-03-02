شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يرصد 26 مليون إسترلينى للتعاقد مع نجم وسط اودينيزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية، عن تلقى ليفربول نبأ سعيدا بشأن أحد اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم ويراقبهم، تحسبا لضمهم في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويراقب ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الأرجنتيني رودريجو دي بول، لاعب سط اودينيزى الإيطالى، الذي يسعى بقوة للتعاقد معه.



وقام باسكوال مارينو، المدير الرياضي لأودينيزي، بفتح الباب أمام رحيل دي بول في الصيف المقبل، وقال مارينو، في تصريحات لصحيفة «ذا صن»، «يتمتع دي بول بسمات يفتقدها العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، أتمنى ألا يرحل، لكن من سيوقع معه في الصيف المقبل سيرفع فريقه إلى مستوى مختلف».



وذكرت الصحيفة البريطانية أن ليفربول مستعد لدفع 26 مليون إسترليني من أجل لحسم صفقة دي بول.