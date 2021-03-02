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رمضان صبحي ورولان يقودان تشكيل بيراميدز أمام المصري

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة المصري في اللقاء المؤجل من الجولة ١٣ للدوري الممتاز على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي حراسة المرمى: «شريف إكرامي خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- محمد حمدي- أحمد سامي- أحمد فتحي خط الوسط: عمر جابر- إيريك تراوري- إسلام عيسى- رمضان صبحي- أحمد توفيق خط الهجوم: دييجو رولان».

ويتواجد على مقاعد البدلاء: «جون أنطوي- أحمد الشناوي- طارق طه- محمود وادي- محمد فاروق- إبراهيم حسن- محمد الجباس- إبراهيم عادل- محمود صابر».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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