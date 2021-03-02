اخبار الرياضه

القنوات الناقلة للدوري التركي لمتابعة مباريات مصطفى محمد مع جالاتا سراي

0 نشر
محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة للدوري التركي لمتابعة مباريات مصطفى محمد مع جالاتا سراي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مصطفى محمد بعد انتقاله لصفوف فريق جالاتا سراي التركي مع الانتقالات الشتوية الماضية أصبح البحث من عشاق الكرة المصرية والزمالكاوية تحديدا متصاعد ومتزايد بشكل كبير لمتابعة ألاناكوندا المصري الذي صال وجال في الدوري التركة من أول 6 مباريات مسجلا 6 أهداف بمقيص الأحمر والأصفر.

ويجد البعض صعوبة في الحصول على تردد القنوات الناقلة للدوري التركي نظرا لتشفيرها، ووفقا للنظام السابق يتم بث بعض اللقاءات للدوري التركي مباشرة وفي الأغلب يتم إذاعتها تسجيلا ويتم إذاعتها مجددا على قناة بين سبورت 5 بعد إنتهائها بساعتين أو 3 ساعات على أقصى تقدير.

ويقدم المصري اليوم، خدمة لجماهير الكرة المصرية والعربية التى تريد مشاهدة النجم الساطع في بلاد الأناضول مصطفى محمد والذي سيكون على موعد غدا عند السادسة مساء بتوقيت القاهرة خلال مواجهة فريقه أمام أنقرة جوجو ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدورى التركي.

القنوات الناقلة للدوري التركي هي –

beIN SportsTurkey

beIN Sports Fr

Sport TV Potugal

Sport Czechia

القناة

القمر

التردد

معدل الترميز

معامل التصحيح

beIN SportsTurkey

Turksat 1C- Eutelsat W1

11676 عمودي

10886 عمودي

24444

30000

DVB-S QPSK 3/4

DVB-S2 8PSK 5/6

beIN Sports Fr

Astra 1B-1H + 2C

Hot Bird 1-6

12670 عمودي

11096 أفقي

22000

29900

3/2

4/3

Sport TV Potugal

Hispasat 1B/1C/1D

12130 أفقي

12246 أفقي

27500

3/4

Sport Czechia

Thor 2/3

Thor 2/3

Astra 3A

11766 عمودي

12034 عمودي

11798 أفقي

28000

30000

27500

3/4

3/4

3/4

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    183,010

  • تعافي

    141,347

  • وفيات

    10,736

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا