شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة للدوري التركي لمتابعة مباريات مصطفى محمد مع جالاتا سراي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مصطفى محمد بعد انتقاله لصفوف فريق جالاتا سراي التركي مع الانتقالات الشتوية الماضية أصبح البحث من عشاق الكرة المصرية والزمالكاوية تحديدا متصاعد ومتزايد بشكل كبير لمتابعة ألاناكوندا المصري الذي صال وجال في الدوري التركة من أول 6 مباريات مسجلا 6 أهداف بمقيص الأحمر والأصفر.
ويجد البعض صعوبة في الحصول على تردد القنوات الناقلة للدوري التركي نظرا لتشفيرها، ووفقا للنظام السابق يتم بث بعض اللقاءات للدوري التركي مباشرة وفي الأغلب يتم إذاعتها تسجيلا ويتم إذاعتها مجددا على قناة بين سبورت 5 بعد إنتهائها بساعتين أو 3 ساعات على أقصى تقدير.
ويقدم المصري اليوم، خدمة لجماهير الكرة المصرية والعربية التى تريد مشاهدة النجم الساطع في بلاد الأناضول مصطفى محمد والذي سيكون على موعد غدا عند السادسة مساء بتوقيت القاهرة خلال مواجهة فريقه أمام أنقرة جوجو ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدورى التركي.
القنوات الناقلة للدوري التركي هي –
beIN SportsTurkey
beIN Sports Fr
Sport TV Potugal
Sport Czechia
|
القناة
|
القمر
|
التردد
|
معدل الترميز
|
معامل التصحيح
|
beIN SportsTurkey
|
Turksat 1C- Eutelsat W1
|
11676 عمودي
10886 عمودي
|
24444
30000
|
DVB-S QPSK 3/4
DVB-S2 8PSK 5/6
|
beIN Sports Fr
|
Astra 1B-1H + 2C
Hot Bird 1-6
|
12670 عمودي
11096 أفقي
|
22000
29900
|
3/2
4/3
|
Sport TV Potugal
|
Hispasat 1B/1C/1D
|
12130 أفقي
12246 أفقي
|
27500
|
3/4
|
Sport Czechia
|
Thor 2/3
Thor 2/3
Astra 3A
|
11766 عمودي
12034 عمودي
11798 أفقي
|
28000
30000
27500
|
3/4
3/4
3/4
-
الوضع في مصر
-
اصابات
183,010
-
تعافي
141,347
-
وفيات
10,736