شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة للدوري التركي لمتابعة مباريات مصطفى محمد مع جالاتا سراي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مصطفى محمد بعد انتقاله لصفوف فريق جالاتا سراي التركي مع الانتقالات الشتوية الماضية أصبح البحث من عشاق الكرة المصرية والزمالكاوية تحديدا متصاعد ومتزايد بشكل كبير لمتابعة ألاناكوندا المصري الذي صال وجال في الدوري التركة من أول 6 مباريات مسجلا 6 أهداف بمقيص الأحمر والأصفر.

ويجد البعض صعوبة في الحصول على تردد القنوات الناقلة للدوري التركي نظرا لتشفيرها، ووفقا للنظام السابق يتم بث بعض اللقاءات للدوري التركي مباشرة وفي الأغلب يتم إذاعتها تسجيلا ويتم إذاعتها مجددا على قناة بين سبورت 5 بعد إنتهائها بساعتين أو 3 ساعات على أقصى تقدير.

ويقدم المصري اليوم، خدمة لجماهير الكرة المصرية والعربية التى تريد مشاهدة النجم الساطع في بلاد الأناضول مصطفى محمد والذي سيكون على موعد غدا عند السادسة مساء بتوقيت القاهرة خلال مواجهة فريقه أمام أنقرة جوجو ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدورى التركي.

القنوات الناقلة للدوري التركي هي –

beIN SportsTurkey

beIN Sports Fr

Sport TV Potugal

Sport Czechia

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح beIN SportsTurkey Turksat 1C- Eutelsat W1 11676 عمودي 10886 عمودي 24444 30000 DVB-S QPSK 3/4 DVB-S2 8PSK 5/6 beIN Sports Fr Astra 1B-1H + 2C Hot Bird 1-6 12670 عمودي 11096 أفقي 22000 29900 3/2 4/3 Sport TV Potugal Hispasat 1B/1C/1D 12130 أفقي 12246 أفقي 27500 3/4 Sport Czechia Thor 2/3 Thor 2/3 Astra 3A 11766 عمودي 12034 عمودي 11798 أفقي 28000 30000 27500 3/4 3/4 3/4