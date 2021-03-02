شكرا لقرائتكم خبر عن كومان: قادرون على العودة بالنتيجة أمام إشبيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، أنه واثق في قدرة فريقه على تحقيق الريمونتادا ضد إشبيلية، بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، غدا الأربعاء، عقب الخسارة بهدفين دون رد في الذهاب.

وقال كومان، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، «بعد نتيجة اللقاء الماضي، نحن واثقون من قدرتنا على الانتصار، ورغم خسارتنا في الذهاب بهدفين دون رد، فعلينا لعب مباراة أفضل للتأهل، ولا شيء مستحيل».

وبسؤاله عن اعتقال بارتوميو، رئيس برشلونة السابق، قال، «بالنسبة لصورة النادي، فهذا ليس جيدا، وعلينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث، ويجب أن نركز على عملنا وننتصر غدا».

وأضاف، «نعلم أن الخسارة في الذهاب بهدفين نتيجة سيئة للعودة، لكن لدينا فرصنا، وأظهرنا أننا فريق جائع، ونحن بحاجة إلى مزيد من الفاعلية التي أظهرناها مؤخرا، حيث صنعنا فرصا أكثر من الخصم، وأيضا الخروج بشباك نظيفة».

وتابع، «لست قلقا من انباء ترشيح تشافي لتولى القيادة الفنية للبارسا، لدي عقد، وحين نعرف من سيكون الرئيس، عليه أن يوضح لي الطريق الذي يريده، ونحن نعلم أن هناك مناقشات وأسماء مطروحة، وهذا لا يقلقني كثيرا، في كل الأندية هناك لحظات صعبة ومعقدة، وصحيح أنه حدثت الكثير من المشاكل، لكننا سعداء ونكافح من أجل الفوز بالألقاب، وأنا أعلم أن المشاكل موجودة، وحتى اليوم الأخير سأبذل قصارى جهدي، سواء كان ذلك لعام أو لخمس سنوات أخرى».