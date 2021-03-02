شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد على رأس قائمة جالاتا سراي لمواجهة أنقرة في الدوري التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالاتا سراي التركي، قائمة فريقه التي تخوض معركة كروية جديدة أمام أنقرة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر المسابقة التركية، والذي يقام عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وجاء مصطفى محمد، نجم مصر والزمالك السابق، على رأس قائمة فريقه التركي الذي تمكن من التسجيل معه 6 أهداف في 6 مباريات، منها 5 في الدوري التركي ولقاء وحيد بالكأس.

وكان مصطفى محمد سجل هدفين مميزين في شباك إيرزوروم سبور، السبت الماضي، بالدوري التركي، ليصعد بفريقه إلى عرش الدوري التركي.

ويتصدر جالاتا سراي جدول ترتيب مسابقة الدوري التركي برصيد 57 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بشكتاش صاحب المركز الثاني.