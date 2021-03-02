شكرا لقرائتكم خبر عن تجميد مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجمدت مفاوضات اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك مع التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط المدافع بالفريق، بعدما تمسك اللاعب بالحصول على 2 مليون يورو في الموسم الواحد.

في الوقت الذي سادت فيه حالة خلاف داخل اللجنة بين الموافقة على طلبات اللاعب المالية، خوفاَ من الضغط الجماهيري، ورفض تمديد عقد اللاعب حتى لا تحدث فتنة داخل الفريق، كانت اللجنة المؤقتة عرضت على اللاعب مليون يورو نظير تمديد عقده، لكنه رفض التوقيع على العقود.