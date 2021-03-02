شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمات تحاصر الزمالك قبل مواجهة الترجي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عددا من الأزمات قبل مواجهة الترجي التونسي بدوري الأبطال، على رأسها حالة الإحباط الذي سيطر على الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو المدير الفني واللاعبين، عقب التعادل السلبي مع وادي دجلة المتزيل جدول الدوري الممتاز.

وأرجأ مجلس الإدارة قراره بتوقيع غرامات مالية على اللاعبين عقب التعادل لحين خوض مباراة الترجي في دوري الابطال، وفضل اللواء عماد عبدالعزيز رئيس النادي عدم مناقشة قراره بشأن التعادل مع دجلة حتى لا يؤثر ذلك سلباً على معنويات اللاعبين.

في الوقت الذي اتهمت فيه إدارة النادي كلا من أشرف قاسم المشرف العام على الفريق، وعبدالحليم على مدير الكرة، بعدم السيطرة على اللاعبين عقب تهديهم بالتمرد والانقطاع عن التدريبات بسبب عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة قبل مواجهة وادي دجلة.

وقال عضو باللجنة المؤقتة أن اللاعبين رفضوا نزول التدريبات الجمعة الماضي، بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم لمدة أربعة أشهر ماضية، فضلاً عن عدم حصولهم على نسبة الـ25 %.

ولفت المصدر إلى أن اللاعبين طلبوا بعقد جلسة مع اللواء عماد عبدالعزيز رئيس النادي، قبل مواجهة دجلة، لكن رئيس النادي فضل عدم الاجتماع بهم بمفرده لحين تواجد أعضاء اللجنة المؤقتة، لكنه استقر على صرف الـ25% حتى يقنع اللاعبين بالنزول إلى التدريبات.