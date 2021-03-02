شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تطير إلى تونس .. وباتشيكو يجتمع باللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تطير الأربعاء بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إلى تونس، استعداداً لمواجهة الترجي في ذهاب دوري المجموعات المقرر إقامتها السبت المقبل.

ويحتاج الفريق الأبيض إلى الفوز من أجل تحسين مركزه بجدول المجموعة الذي يقبع في المركز الثالث برصيد نقطتين. وحرص باتشيكو على الاجتماع مع اللاعبين قبل السفر وطالبهم خلاله بضرورة تحقيق الفوز حتى يتمكن الفريق من تصدر المجموعة الثالثة بدوري الأبطال.