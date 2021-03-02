شكرا لقرائتكم خبر عن بهدفي فتحي والسعيد.. سموحة يتعادل مع الجونة 2/2 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقتنص الفريق الكروي الأول بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي، نقطة ثمينة عقب تعادله مع الجونة بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما، عصر اليوم، على ملعب خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

تقدم الضيوف عن طريق مصطفى فتحي في الدقيقة 11، وتعادل وتقدم أصحاب الملعب عن طريق عمر السعيد بهدفين من ضربتي جزاء في الدقيقتين 33 و54، ثم نجح مصطفى فتحي في إدراك التعادل لفريقه في الدقيقة 90 من عمر المباراة عن طريق ضربة جزاء.

جاءت المباراة ممتعة، خصوصا في شوطها الثاني، بعدما سعى كل فريق في حصد النقاط الثلاث من أجل تحسين مركزه وترتيبه في جدول المسابقة.

اتفع رصيد الجونة إلى 21 نقطة وسموحة إلى 19 نقطة.