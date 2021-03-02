شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحرك لإنهاء أزمة شيكابالا وسبورتنج لشبونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الزمالك المصري قرر الاستئناف على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن توقيع غرامة مالية على القلعة البيضاء لصالحح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي الذي كان محترف في صفوفه شيكابالا.

وكان «فيفا» قرر فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف يورو لتأخير الزمالك في سداده القيمة المستحقة للنادي البرتغالى والمقدره بقيمة 550 ألف يورور قيمة مستحقات متأخرة.

وعلم المصري اليوم أن نادي الزمالك قرر الاستئناف على العقوبة الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، فضلا عن الدخول في مفاوضات رسمية مع النادي البرتغالي لجدولة المستحقات المالية المتأخرة المقدرة بقيمة 550 مليون يورو.

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