شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يبعث بـ«رسالة تهديد» إلى لاعبي فريقه مانشتسر سيتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانشستر - رويترز

حذر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لاعبيه من «الشعور بالرضا عن النفس»، وقال إنه سيستبعد أي لاعب من التشكيلة، يعتقد أن الصراع قد انتهى (لمصلحة فريقه) على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاز سيتي في 20 مباراة متتالية في كل المسابقات، ويتصدر الدوري بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه، ويملك 62 نقطة من 26 مباراة.

ولم يخسر سيتي في آخر 27 مباراة، وسيعادل أطول مسيرة للنادي دون هزيمة، إذا تجنب التعثر أمام ولفرهامبتون واندرارز صاحب المركز 12 في وقت لاحق الثلاثاء.

ورغم تألق سيتي، يشعر جوارديولا أن المجال يبقى مفتوحاً أمام التحسن والتطور.

وقال جوارديولا: «نحن نفوز ونحقق النتائج، لكن يجب أن أطالب اللاعبين بالمزيد، وأبلغهم بأن بوسعهم اللعب بشكل أفضل.

وأضاف: «إذا شعرت بأن أي شخص يعتقد أن المهمة قد انتهت، أو شعر بمدى قوته، فهذا الشخص لن يلعب».

وتابع:«حامل اللقب هو ليفربول وليس نحن، وحتى نحقق ذلك، فإننا لا نزال نحتاج إلى الفوز في ثماني أو تسع أو عشر مباريات، وهذا رقم كبير من المباريات».