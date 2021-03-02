شكرا لقرائتكم خبر عن عيسى هلال يشيد بإنجاز فريق شباب صالات مليحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثنى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، على إنجاز فريق شباب كرة قدم الصالات بنادي مليحة، بعد تتويجه بطلاً للنسخة الثالثة لبطولة الصالات لأول مرة في إنجاز رياضي كبير للنادي.

جاء ذلك لدى زيارته للنادي، وكان في استقباله محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة النادي والأعضاء وفريق شباب الصالات من لاعبين والجهاز الفني والعاملين.

وأكد عيسى هلال أن هذا الإنجاز يعد فخراً للإمارة بشكل عام وللنادي بشكل خاص، ويعزز الجهود التي تبذل لتحقيق الإنجازات الرياضية ورفعة الرياضة بالإمارة الباسمة، مشيداً باللاعبين وتحقيقهم لهذه البطولة واهتمام النادي بتوفير عوامل النجاح بمتابعة المجلس لتحقيق الهدف المشترك مع الأندية وهو الحصول على البطولات وتحقيق الإنجازات.

وتقدم محمد سلطان الخاصوني بالشكر إلى رئيس مجلس الشارقة الرياضي على هذه الزيارة وتهنئة اللاعبين بما يشكل دافعاً معنوياً كبيراً لهم لمواصلة بذل الجهود لتحقيق النجاحات.