الأهلي يرد على أنباء رحيل «كهربا» نهاية الموسم

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف النادي الأهلي عن حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن رحيل اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا" عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكانت وسائل إعلامية قد تحدثت عن أن كهربا يدرس الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري لرغبته في خوض تجربة الإحتراف الخارجي مرة أخرى.

وقالت الوسائل الإعلامية إن كهربا أكد للمقربين منه أنه يبحث عن عرض خارجي يقنع به المسئولين في الأهلي على تركه يخوض تجربة الاحتراف، والرحيل بنهاية الموسم.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر مُطلع داخل النادي الأهلي، قوله إن كهربا مستمر مع الأهلي ولن يرحل خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه يسعى لحصد مزيد من البطولات مع الأهلي.

وأضاف المصدر، أن محمود كهربا سعيد بالتواجد في النادي الأهلي، خاصة وأنه حلمه كان العودة للنادي الذي نشأ بين جدرانه، للفوز معه بالبطولات، ولا يفكر من الأساس في الرحيل، مشيرا إلى أنه لم يحقق شيئًا من الذي كان يُخطط له قبل حضوره للمارد الأحمر.

وأكد المصدر أن نجم الأهلي يهدف في الوقت الحالي للعودة لمستواه السابق، الذي كان عليه، وحجز مكاناً في التشكيل الأساسي، ومساعدة المارد الأحمر في الفترة الحالية، التي يرتبط فيها الفريق بمباريات قوية على المستوى المحلي والأفريقي.

ويستعد الأهلي لملاقاة فريق فيتا كلوب الكونغولي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.