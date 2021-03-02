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كله إلا أبو مكة .. يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول يصدر قرار لحماية محمد صلاح

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الشارقة - اميمة ياسر - أفادت صحفية إنجليزية، رفض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ، مشاركة النجم محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب، المقرر لها إن تقام في الصيف المقبل، في العاصمة اليابانية "طوكيو".

وقالت صحيفة "ليفربول ايكو" إن يورجن كلوب رفض بشكل قاطع مشاركة صلاح في البطولة،  خوفًا من تعرضه لفيروس المستجد كوفيد-19، أو الإصابة داخل المباريات.

وأضافت الصحيفة : " البطولة تقام خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبلين، وفي هذا الوقت يكون ليفربول في فترة الإعداد للموسم الجديد".

وسبق وأن أشارت العديد من التقارير الصحفية، عن عدم مشاركة صلاح في دورة الألعاب الأوليمبية المقرر لها إن تقام في طوكيو بسبب خوف الألماني على "مو صلاح" من الإصابات.

وطالب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، تحديد موعد لعودة صلاح حتى يتمكن من ضمه في القائمة المشاركة في طوكيو.

وينفرد محمد صلاح بصدارة جدول ترتيب هدافي برصيد 17 هدفا في الموسم الحالي، وجاء آخر أهدافه ضد ليستر سيتى في الجولة الـ24 من البريميرليج.

ويتفوق محمد صلاح في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي على النجم البرتغالى برونو فيرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثانى برصيد 15 هدفا، يليه في المركز الثالث نجم توتنهام ت هارى كين برصيد 14 هدف،

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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