«ليفربول إيكو»: كلوب يرفض مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن المدير الفني الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، يرفض مشاركة النجم محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب الأولمبية، والمقرر إقامتها الصيف المقبل في العاصمة اليابانية "طوكيو".

وأفادت صحيفة "ليفربول إيكو" بأن كلوب رفض بشكل قاطع مشاركة صلاح في البطولة، خوفًا من فيروس كورونا المستجد، أو الإصابة داخل المباريات.

وأوضحت الصحيفة أن البطولة ستقام خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبلين، وفي هذا الوقت يكون ليفربول في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد تحدثت عن عدم مشاركة محمد صلاح في دورة الألعاب الأوليمبية المقرر لها إن تقام في طوكيو بسبب خوف المدير الفني لليفربول على الفرعون المصري من الإصابات.

وكان شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي، قد أعلن أن محمد صلاح، على رأس القائمة الأولية المختارة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، الصيف المقبل.

وأفادت التقارير باحتمالية حدوث أزمة بين نادي ليفربول الإنجليزي ومصر بسبب الإعلان عن ضم محمد صلاح نجم "الريدز" إلى تشكيلة المنتخب الوطني التمهيدية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

ونجح المنتخب الوطني في التأهل إلى أولمبياد طوكيو بعد أن توج بلقب بطلاً لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي احتضنتها القاهرة عام 2019.

ووفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإنه يحق للمنتخب المتأهل إلى الألعاب الأولمبية الاستعانة بـ3 لاعبين يتجاوز أعمارهم سن الـ23 سنة.