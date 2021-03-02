شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل برج العرب استعدادًا لمواجهة المصرى فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز إلى ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية تحضيرا لخوض مباراته أمام المصرى البورسعيدى، فى اللقاء المحدد له فى السابعة مساء اليوم، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفور وصول حافلة بيراميدز إلى ملعب برج العرب، توجه اللاعبين إلى غرف خلع الملابس ثم قاموا بتفقد أرضية الملعب، كما قام الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى أروابارينا بمعاية الملعب قبل اللقاء.

ومن المنتظر أن يُعلن الجهاز الفنى لبيراميدز عن تشكيل الفريق الأساسى الذى سيخوض المباراة، لاسيما وإن القائمة تضم كلا من فى حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي، خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابرـ محمود صابر، خط الهجوم: جون أنطوي - دييجو رولان - محمود وادي - دودو الجباس

ولن تخلو مواجهة بيراميدز المصرى من الإثارة والمتعة الكروية يدخلها الفريق البورسعيدى بعد التعادل مع سيراميكا بهدفين لكل فريق باللقاء المؤجل من الأسبوع التاسع للمسابقة فيما تعادل بيراميدز مع الجونة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر لقاء وحيد ، وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 8 أهداف، في المقابل يحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكهم 13 هدف.